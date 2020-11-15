الإسماعيلي يُعلن التعاقد مع خامس صفقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الإسماعيلي عن ضم إبراهيم عبد القوي لاعب خط وسط سموحة بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الجارية. ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان في التعاقد مع إبراهيم عبد القوي لاعب الوسط بعقد طويل الأمد قادما من سموحة. وقال الموقع الرسمي للإسماعيلي إن لجنة التعاقدات أوصت بضم اللاعب في ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعي أو الهجومي. وقام مسئولو النادي بإنهاء كافة الإجراءات وسط ترحيب اللاعب بانضمامه لصفوف قلعة الدراويش بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح. وكان الإسماعيلي أعلن ضم كل من أحمد مصطفى من جينت البلجيكي، الظهير الجزائري رضوان شريفي بعد نهاية عقده مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وآري بابل جناح منتخب أنجولا، وفخر الدين بن يوسف.

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