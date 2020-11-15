رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يُعلن ضم شقيق جيرفينيو لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، التعاقد مع الإيفواري كوامي ألفونسو وشهرته "فونسينيو" لمدة ثلاثة مواسم.

وتعد هذه هي الصفقة الحادية عشر للفريق الصاعد حديثًا للدوري، في إطار خطة تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين الذين طلبهم هيثم شعبان المدير الفني للفريق، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد سيراميكا كليوباترا عبر الموقع الرسمي للنادي أن التعاقد مع اللاعب تم في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على الكرة.

ويبلغ فونسينيو من العمر 24 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1996، ويلعب في مركز الجناح المهاجم، ولعب من قبل لأندية باماكو المالي وأسيك ميموزا الإيفواري، وهو الشقيق الأصغر للنجم الإيفواري جيرفينيو.

وكانت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أعلنت على مدار يومين ضم 10 صفقات جديدة، هي محمد إبراهيم وأحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد من مصر المقاصة، ورجب بكار من بيراميدز، وثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، بالإضافة إلى أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، ومحمد جمال حارس المقاولون العرب، وخالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق.