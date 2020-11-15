ماني يقود السنغال للتأهل لنهائيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

بات منتخب السنغال أول المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه منتخب غينيا بيساو اليوم الأحد في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد المنتخب السنغالي، وصيف بطل النسخة الماضية للبطولة، إلى 12 نقطة ليواصل تحليقه في صدارة المجموعة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع التي خاضها في المجموعة.

يتفوق المنتخب الملقب بـ(أسود التيرانجا)، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الكونغو، الذي يحل ضيفا على منتخب إيسواتيني (سوازيلاند سابقا)، الذي يقبع في ذيل الترتيب بلا نقاط، غدا الإثنين في نفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب غينيا بيساو، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي في المجموعة، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وتقمص ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف المنتخب السنغالي الوحيد في الدقيقة 82، علما بأن منتخب غينيا بيساو اضطر للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 64، بسبب طرد لاعبه بيورا لحصوله على الإنذار الثاني.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الإثنى عشرة بالتصفيات إلى نهائيات البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.