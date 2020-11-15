فرص مصر في التأهل لكأس الأمم.. ونقطة واحدة تكفي جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق منتخب جزر القمر فوزًا على كينيا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وتصدر منتخب جزر القمر المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه مصر بـ5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط، وتوجو في ذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وسيحل المنتخب المصري المصري ضيفا على توجو ضمن الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل.

ويتأهل من كل مجموعة منتخبان لخوض كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022.

9 نقاط تكفي للتأهل

وبناءً على نتائج المجموعة حتى الآن، أصبح الوصول للنقطة التاسعة في المجموعة مؤهلا للبطولة.

موقف جزر القمر

وبات منتخب جزر القمر على مقربة من التأهل حيث يحتاج للتعادل على أرضه أمام توجو في الجولة المقبلة الخامسة ليصل رصيده لـ9 نقاط ويتأهل رسميا دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام مصر.

منتخب جزر القمر والذي شارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه 2019 في مصر، حقق الفوز خلال التصفيات على كساب كينيا وتوجو، فيما تعادل مباراتي مصر وكينيا.

موقف مصر

4 نقاط للتأهل

أما المنتخب المصري فيحتاج لجمع 4 نقاط من مباراتيه أمام توجو وكينيا خارج الأرض في الجولتين المقبلتين.

يحتاج المنتخب للفوز في مباراة توجو المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ليكفيه التعادل في الجولة الخامسة أمام كينيا ليصل للنقطة التاسعة ويتأهل رسميا دون النظر للجولة الأخيرة أمام جزر القمر

وفي حالة تعادل مصر أمام توجو في الجولة المقبلة، فمن الممكن أن يتأهل الفراعنة من الجولة الخامسة بالفوز أمام كينيا.

المنتخب المصري جمع 5 نقاط من تعادلين أمام كينيا في برج العرب، وجزر القمر خارج الديار، قبل الفوز أمام توجو بهدف وحيد على ستاد القاهرة.

تعادلان قد يكفيان للتأهل

وقد يكفي المنتخب المصري التعادل أمام توجو وكينيا في الجولتين المقبلتين، ولكن بشرطين.

الأول وهو تعادل مصر أمام كينيا بنتيجة 2-2 أو أي تعادل أكبر من 1-1 وهي نتيجة مباراة الذهاب في برج العرب.

والشرط الثاني هو تعادل توجو أو خسارتها أمام جزر القمر، ليكون موقف المجموعة قبل الجولة الأخيرة كالتالي: (جزر القمر 9، ومصر 7، وكينيا 4، وتوجو 3)، لتكون مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.