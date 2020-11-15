دوري الأمم الأوروبية.. جورجينيو يتقدم لمنتخب ايطاليا علي بولندا بالهدف الأول

سجل منتخب ايطاليا أول اهدافه في شباك ضيفه البولندي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الجامسة بدور المجموعات لبطولة دوري الامم الاوروبية. لبطولة دوري الامم الاوروبية. ونجح جورجينيو نجم وسط الآزوري في تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 27 من ركلة جزاء. ويبحث المنتخب الايطالي لحسم الثلاثة نقاط للعودة الي صدارة المجموعة التي احتطفها المنتخب الهولندي عقب الفوز علي البوسنة بثلاثية.

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