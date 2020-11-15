بلجيكا تتقدم بهدفين علي انجلترا في دوري الأمم الأوروبية

تقدم منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين علي ضيفه المنتخب الانجليزي في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية. لدوري الأمم الأوروبية. ونجح يوري تيليمانس في تسجيل هدف التقدم مبكراً في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعزز درايس ميرتينز تقدم منتخب بلاده بتسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 24. ويسعي منتخب بلجيكا لحسم المباراة لصالحه للتأهل الي نصف نهائي البطولة.

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