طارق مصطفى يجدد جواز سفره ويلحق ببعثة المنتخب ..غدًا

تخلف طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر عن السفر مع بعثة الفراعنة اليوم الأحد الى توجو.

فوجيء طارق مصطفى بانتهاء جواز سفره، ويعكف في الساعات الحالية على إنهاء إجراءات تجديده، على أن يلحق بالبعثة غدا. يلتقي منتخب مصر مع توجو بعد غد الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش. خرج محمد هاني لاعب منتخبنا الوطني

الاول لكرة القدم من قائمة بعثة الفريق المسافرة الي توجو علي متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة..وذلك بعد ثبوت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة وفقا لنتائج الأشعة التي خضع إليها.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب أن إصابه اللاعب غير مقلقه خاصة وأنها مازال في مراحلها الأولي مؤكدا ان الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري

فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به وأضاف أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للاهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.

غادر عمروالسولية لاعب وسط النادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني، لغيابه عن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية بالكاميرون، أمام توجو، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين.

ونال السولية الإنذار الثاني له في المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني على نظيره التوجولي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى ضمن مواجهات الجولة الثالثة، سجله محمود حمدي "الونش".

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر.