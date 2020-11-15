آشعة نهاية الأسبوع لمحمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن محمد عادل لاعب وسط الفريق، سوف يخضع لآشعة نهاية الأسبوع الجاري، للإطمئنان على إصابته، قبل مشاركتهبشكل طبيعي في التدريبات.
وشدد فريد رضوان على أن اللاعب يؤدي في الوقت الحالي، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، حيث يعاني من مزق في
وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الأحد، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل، حيث خصص له عدد من الوحدات التدريبية الخاصة لتجهيزه في أسرع وقت، لينخرط في فترة الإعداد مع زملائه اللاعبين.
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