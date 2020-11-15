الصفقات الجديدة تشارك في مران سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانه الأول في معسكره المغلق المقام بأحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث بدأ التدريب بجلسة سريعة بين هيثم شعبان المدير الفني للفريق واللاعبين، شرح خلالها خريطة العمل في فترة المعسكر، وتحديد آلية العمل في الفترة المقبلة.
بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب أحمال الفريق، وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة قوية تألق خلالها أكثر من لاعب، حيث حرص هيثم شعبان على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية والتكتيكية.
وشاركت الصفقات الجديدة التي أبرمها فريق سيراميكا كليوباترا في
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