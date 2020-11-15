حسام البدري أعلى راتب بين المدربين المصريين

يتقاضي حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، راتب قدره 750 ألف جنيه شهريًا من اتحاد الكرة، ويعتبر الأعلى بين المدربين المصريين.

ولم يعمل البدري منذ توليه مهمة قيادة المنتخب الوطني سوى أسبوع واحد منذ توليه المسئولية في 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري، تكلل بمباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم

يحقق خلالها أي فوز منذ ما يقارب 422 يومًا بما يعادل عامًا وشهرًا وثلاثة أسابيع وخمسة أيام، سوى الفوز على توجو يوم السبت الماضي، بهدف نظيف.

وبعد الفوز على توجو، طالب البدري المدير الفني بزيادة راتبه وصرف مكافآت، عقب أول فوز له

في مباراة توجو، رغم تقاضيه طوال فترة التوقف راتبه دون عمل، في ظل أزمة كورونا ، وعلى الجانب الآخر يوجد مدربين مصريين بالدوري، لم يتقاضوا رواتبهم منذ ظهور الكورونا بشكل كامل.

كان حسام البدري المدير الفني قد بادر بالتنازل عن نسبة 25% من راتبه خلال توقف النشاط، قبل استعادة راتبه كاملًا مع استئناف النشاط الرياضي في مصر، بعد انتهاء فترة تخفيض الرواتب في اتحاد الكرة بسبب جائحة كورونا.