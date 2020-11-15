مشاهدة مباراة ايطاليا وبولندا بث مباشر اليوم 15/11/2020 في دوري الأمم الأوروبية

تشهد المجموعتان الأولى والثانية مواجهتين طاحنتين الأحد بين إيطاليا وضيفتها بولندا من جهة وبلجيكا مع انجلترا من جهة ثانية، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة في المستوى الأول من منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

على ملعب مابي في ريجو إيميليا، تحظى بولندا بأفضلية فارق النقطة عن وصيفتها إيطاليا (6)، فيما لا تزال هولندا الثالثة (5) متمسكة بأمل تعادلهما، كي تلتحق بالصدارة بحال فوزها على ضيفتها البوسنة والهرسك متذيلة الترتيب (2) في أمستردام.

ويتأهل إلى الدور النهائي من البطولة الحديثة والمقرر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، أبطال المجموعات الأربع من المستوى الأول.

وتأمل بولندا في سيناريو مثالي

يضمن لها صدارة المجموعة، بحال تخطيها ايطاليا وفشل هولندا بالتغلب على البوسنة، إذ ترفع فارق الصدارة إلى اربع نقاط قبل جولة من النهاية.وصحيح ان فريق الهداف روبرت ليفاندوفسكي يتصدر راهناً، لكن 6 من نقاطه السبع أحرزها ضد البوسنة الأخيرة، ما يترك الصراع الثلاثي مفتوحاً في هذه المجموعة.قال مدرب بولندا يرزي برزيتسيك “تبقى لنا مباراتان صعبتان ضد ايطاليا وهولندا. بمقدورنا الفوز بالمجموعة نظرياً. تحتاج الى الصبر في عملية بناء الفريق. الطريق طويلة والبطولة تتطور وينبغي أن يؤدي هذاالأمر إلى تحسّن النوعية”.وتابع “أعتقد أننا نملك الأساسيات الصلبة ولا يمكن لأي عاصفة أن تكسرنا”.في المقابل، تنوي إيطاليا، الوحيدة التي لم تخسر في المجموعة، كسر سلسلة التعادلات التي كلفتها 6 نقاط حتى الآن، فيما اكتفى هجومها بتسجيل 3 أهداف في أربع مباريات، في مجموعة هي الأقل نجاعة ضمن المستوى الأول.قال مدربها روبرتو مانشيني بعد التعادل الأخير ضد هولندا (1-1) “بولندا تتقدمنا في الترتيب؟ سنفوز في المباريات المقبلة. صنعنا الكثير من الفرص للفوز في المباراة ضد هولندا، لكننا عجزنا عن ذلك. سنفوز ضد بولندا ونتصدر المجموعة”.