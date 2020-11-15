تعرف على موعد مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره بولندا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟
يستقبل منتخب إيطاليا على ملعب تريكولوري نظيره منتخب بولندا، في مباراة تقام لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أممأوروبا.
ويزداد الصراع بين المنتخبين على صدارة ووصافة المجموعة للتأهل إلى الدور القادم، مع وجود منتخب هولندا في المنافسة أيضًا مع حظوظ قليلة للغاية لمنتخب البوسنة.
منتخب إيطاليا يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.