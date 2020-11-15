مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة



تعرف على موعد مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره بولندا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل منتخب إيطاليا على ملعب تريكولوري نظيره منتخب بولندا، في مباراة تقام لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أمم

أوروبا.

ويزداد الصراع بين المنتخبين على صدارة ووصافة المجموعة للتأهل إلى الدور القادم، مع وجود منتخب هولندا في المنافسة أيضًا مع حظوظ قليلة للغاية لمنتخب البوسنة.

منتخب إيطاليا يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما

يحتل منتخب بولندا الصدارة برصيد 7 نقاط، ما يجعل المباراة محورية للغاية مع الأخذ في الاعتبار أن هولندا في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط.