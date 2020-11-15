بث مباشر | مشاهدة مباراة إيطاليا وبولندا اليوم في دوري أمم أوروبا

تتجه الأنظار صوب استاد مابي، الذي يحتضن مباراة قوية تجمع بين منتخب إيطاليا ونظيره بولندا، مساء اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020، وذلك لحساب فعاليات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الأولى المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية بنسختها الثانية.

متابعو موقع الوفد سيكونو على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة إيطاليا ضد بولندا اليوم، والمقرر انطلاقها اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي

إن سبورت HD2 بأداء صوتي للمعلق أحمد الطيب.

استعدت بولندا لهذا اللقاء بمعنويات مرتفعة وتركيز عالي، أملاً بأن يقدم مستوى مميز اليوم، ومواصلة المشوار بصورة تليق به.

المنتخب البولندي يعلم صعوبة المواجهة ولكن حتى الأن يقدم مستوى مميز حيث يتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأمل بأن يزيد غله نقاطه ويصل إلى النقطة العاشرة التي ستعطيه بطاقة العبور إلى النهائيات مبكرًا قبل الجولة الأخيرة التي ستكون بلا

أي حسابات بالنسبة له.

وعلى الجهة الأخرى يتواجد منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويعلم صعوبة وأهمية اللقاء في نفس الوقت، خصوصًا أن دور المجموعات يقترب على النهاية.

المنتخب الإيطالي سيدخل اللقاء ولا بديل عن تحقيق الفوز من أجل بقاء المنافسة قائمة على بطاقة التأهل إلى النهائيات ومواصلة المشوار، لذا سيقاتل بكل قوة للفوز وحصد النقاط، عالمًا بأن التعثر لن يكون في صالحه بل يخرجه من البطولة.