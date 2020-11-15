الرجاء يخفض مستحقات لاعبيه رغم انتعاش الخزينة من صفقة بانون

نشبت أزمة جديدة داخل نادي الرجاء البيضاوي، بسبب رغبة إدارة النادي في تخفيض بعض رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الأزمة المالية الكبيرة التي ضربت النادي، على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وقالت مصادر مغربية، أن هناك اجتماعًا عقده رئيس الرجاء “جواد الزيات” مع عدد من وكلاء لاعبي فريقه، لشرح الأزمة المالية وكافة الأمور السلبية التي انعكست على النادي في الفترة الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا، مما أثر بالسلب على خزينة النادي منذ شهر مارس الماضي.

وأوضحت، أن جواد الزيات أبلغ وكلاء لاعبي الرجاء، أن المقترح الذي يراه هو تخفيض مستحقات اللاعبين داخل صفوف الفريق بنسبة 25%.

وأشارت ذات المصادر، إلى إدارة الرجاء ستعلن القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، خاصة أن رواتب لاعبي الرجاء تعتبر هي الأعلي بين لاعبي الدوري المغربي.

ويستعد نادي الرجاء لصرف جزء من مستحقات لاعبيه والجهاز الفني خلال الساعات المقبلة، قبل عودة الفريق لمنافسات الموسم الكروي المقبل.

وساهمت صفقة انتقال “بدر بانون” إلى الأهلي المصري، في انعاش خزينة نادي الوداد بمبلغ يصل إلى 2 مليون دولار، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في حل جزء من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

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