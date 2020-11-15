اختفاء مدير تعاقدات الأهلي “أمير توفيق”..هل هي صفقة أجنبية جديدة؟

توارى عن الأنظار مدير التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق” خلال الساعات الماضية، رغم دخوله في مفاوضات قوية مع إدارة بيراميدز للتعاقد مع لاعب الوسط المتميز “محمد فاروق” في إطار صفقة تبادلية بين الناديين، يرحلها بموجبها أحمد الشيخ إلى الفريق الذي يمتلكه الإماراتي سالم الشامسي.

واختفي أمير توفيق عن أنظار وسائل الإعلام الراغبة في الحصول عن تفاصيل الصفقة والمقابل المادي، وأكدت مصادر خاصة بموقع الخليج 365 سفره في رحلة خارج مصر من أجل إبرام صفقة أجنبية جديدة، رغم عدم تخلصه بعد من الثنائي “جيرالدو دا كوستا وآليو بادجي”.

وطلب المدير الفني للأهلي “بيتسو موسيماني” من أمير توفيق تعجيل عملية الاستغناء عن جيرالدو دا كوستا وآليو بادجي، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل 2021/2020 بصفقتين من خارج مصر.

وترغب إدارة الأهلي في ضم الجناح الأوروجواني جاستون سيرينو، لكن إدارة صن داونز الجنوب أفريقي ترفض رحيله، بعد إغلاق باب القيد في جنوب أفريقيا، وتتمسك بتأجيل حسم الصفقة إلى ميركاتو يناير 2021، رغم تمسك اللاعب بالعودة للعمل مع مدربه السابق وتمثيل الأهلي الذي نجح في الترشح لنهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام.

أمير توفيق يراوغ الخصوم

بحسب مصدر مقرب من لاعب بيراميدز “محمد فاروق”، قام الأخير بتأجيل حسم ملف انتقاله إلى الاهلي لحين عودة أمير توفيق من خارج مصر.

وأضاف مصدر الخليج 365 “سفر أمير توفيق خارج مصر رحلة عمل بكل تأكيد، لكن حتى الآن لا أحد يعلم إلى أين سافر بالضبط، خاصة أنه دائمًا ما يتوارى عن الأنظار للهروب من تساؤلات الصحفيين، حيث يستهدف دائمًا إرباك المنافسين الذين يتصارعون مع الأهلي على ضم لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي“.

وتسعى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، إلى تلبية جميع احتياجات الفريق الأول في الموسم المقبل، خاصة أنه سيكون الميركاتو الصيفي الأول للمدرب الجنوب أفريقي موسيماني.

وبدأ الأهلي صفقاته في وقت سابق من الموسم الماضي، بضم جناح فريق المقاولون العرب، طاهر طاهر، لمدة خمس سنوات، مقابل حصول ذئاب الجبل على 20 مليون جنيهًا مصريًا، ونسبة تصل إلى 10% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا لأي نادٍ خارج الدوري المصري.

كما نجح الأهلي في ضم الموهوب أحمد عبدالقادر من سلافيا براج التشيكي، والذي سيتم قيده ضمن صفوف فريق الشباب خاصة أنه من مواليد 1999، على أن يتم تصعيده للفريق الأول في الموسم القادم بعدما لفت أنظار موسيماني مؤخرًا.

هذا وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعاقده مع المدافع الدولي المغربي بدر بانون لمدة 4 سنوات قادما من الرجاء البيضاوي المغربي، في صفة كبدت خزائن القلعة الحمراء مبلغ يصل إلى 2 مليون دولار.

كما اقترب مسؤولو الأهلي من استعادة أحمد رمضان بيكهام الذي ينشط في صفوف فريق وادي دجلة، حيث توصل الناديين إلى نقطة اتفاق على تسديد المقابل المالي، وقد يتم إعلان تفاصيل تلك الصفقة عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري أسوة بصفقة محمد فاروق.