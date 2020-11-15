رسميًا.. الوداد يحسم تعاقده مع فوزي البنرزتي بعد مسرحية “صفاقس”

أنهى نادي الوداد البيضاوي، إجراءات التعاقد مع التونسي فوزي البنزرتي، لتولي تدريب الفريق لمدة موسم واحدًا، خلفا للأرجنتيني ميغيل غاموندي، الذي أشرف بشكل مؤقت على تدريب الفريق خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وكشفت مصادر مغربية، بأن البنزرتي، وقع عقدًا رسميًا مع الوداد لموسم واحد فقط، قابل للتجديد، بعدما تمسك رئيس النادي “سعيد الناصيري” بالتعاقد معه، رغم وجود أكثر من مدرب مرشح لقيادة الفريق.

ووصل البنزرتي أمس السبت إلى الدار البيضاء، وتم إنهاء كافة الاتفاقات المالية معه، ليقوم بالتوقيع على العقد رسميًا مع نادي الوداد لموسم واحد فقط.

وكان البنزرتي قد تلقى عدة عروض رسمية خلال الفترة الماضية، أبرزها عرضًا من نادي النجم الساحلي، لكن جدية الوداد ورغبته في قيادة فريق جماهيري كبير، حسمت المنافسة لصالح الفريق المغربي.

وكان المدرب قد غادر تدريب نادي الصفاقسي منذ منتصف الأسبوع الماضي، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي التونسي، حيث ألغى المران، بحجة تضامنه مع اللاعبين بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية.

وكشفت مصادر تونسية، بأن ما قام به البنزرتي كان مسرحية من تأليف نجله والذي يتولى في الوقت ذاته منصب وكيل أعماله، حيث كانت حجة من أجل مغادرة تدريب الصفاقسي، بعدما تلقى العرض الرسمي من نادي الوداد.

..