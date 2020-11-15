بث مباشر | شاهد مباراة ليبيا وغينيا الإستوائية في تصفيات أمم أفريقيا “كورة لايف”

بث مباشر كورة لايف مباراة “ليبيا وغينيا الإستوائية” في إحدى مباريات اليوم الأحد 15-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2022.

تنقل مباراة “ليبيا وغينيا الإستوائية” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “محمد بركات”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر وليبيا، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب مدينة باتا بغينيا الأستوائية.

يلعب منتخب ليبيا وغينيا الإستوائية لحساب المجموعة العاشرة، والتي تضم كل من تونس وتنزانيا.

يحتل منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي في المركز الثاني منتخب غينيا الإستوائية برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد في المركز الثالث والرابع منتخب تنزانيا، ومنتخب ليبيا على الترتيب.

ويتطلع منتخب ليبيا إلى تحقيق الفوز على غينيا الإستوائية اليوم رغم صعوبة المباراة، من أجل المحافظة على آماله في المنافسة على خطف البطاقة الثانية والمؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

بينما لن يتنازل صاحب الأرض منتخب غينيا الإستوائية عن تحقيق الثلاث نقاط، خاصة في ظل الحالة الرائعة التي يعيشها لاعبوه بعد قلب تأخرهم في الدقائق الاخيرة وفوزهم بنتيجة (3-2) على ليبيا في المباراة الماضية.

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