بث مباشر | مشاهدة مباراة ليبيا وغينيا الإستوائية في تصفيات امم افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “ليبيا وغينيا الإستوائية” في إحدى مباريات اليوم الأحد 15-11-2020 ضمن الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع عام 2022.

تنقل مباراة “ليبيا وغينيا الإستوائية” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “محمد بركات”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر وليبيا، 22:00 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب مدينة باتا بغينيا الأستوائية.

يلعب منتخب ليبيا وغينيا الإستوائية لحساب المجموعة العاشرة، والتي تضم كل من تونس وتنزانيا.

يحتل منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي في المركز الثاني منتخب غينيا الإستوائية برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد في المركز الثالث والرابع منتخب تنزانيا، ومنتخب ليبيا على الترتيب.

ويتطلع منتخب ليبيا إلى تحقيق الفوز على غينيا الإستوائية اليوم رغم صعوبة المباراة، من أجل المحافظة على آماله في المنافسة على خطف البطاقة الثانية والمؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بينما لن يتنازل صاحب الأرض منتخب غينيا الإستوائية عن تحقيق الثلاث نقاط، خاصة في ظل الحالة الرائعة التي يعيشها لاعبوه بعد قلب تأخرهم في الدقائق الاخيرة وفوزهم بنتيجة (3-2) على ليبيا في المباراة الماضية.

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ليبيا 0-1 غينيا الإستوائية

???? ملعب باتا (باتا – غينيا الأستوائية)

???? تصفيات كأس أمم أفريقيا (الجولة الرابعة – المجموعة العاشرة)

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بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “ليبيا وغينيا الإستوائية” ضمن الجولة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

???????? تشكيلة منتخب ليبيا | فتحي الطلحي – علي معتوق – كمال الطربي – سند الورفلي – معتصم سابو – السنوسي عمار – علي مصراتي – عبد الله داجو – مفتاح طقطق – محمد بالتمر – حمدو الهوني.

???????? تشكيلة منتخب غينيا الإستوائية | جيسوس أونو – باسيلو ندونج – ميتزي – إيستيبان اورزوكو – كارلوس أكبو – بيدرو أوبيانج – سالمون أوباما – فيديريكو بيكورو – خوسيه ماشين – خوسيتي – إبان سالفادور.

“0 بداية المباراة..

“2????زاوية تصوير المباراة سيئة للغاية.

“5 مرت اول خمس دقائق وما زال التعادل السلبي يسيطر.

“8 منتخب غينيا الإستوائية يستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على مرمى ليبيا.

“14 ضربة حرة مباشرة لمنتخب ليبيا من الجهة اليمنى.

“15 سند الورفلي يتولى تنفيذها ويرسلها عالية داخل منطقة الجزاء لتمر من الجميع وتصل سهلة إلى مدافع غينيا الإستوائية.

“17 باسيلو ندونج يستلم كرة ساقطة في ظهر دفاعات ليبيا ويسدد كرة قوية تعلو المرمى.

“19 اللعب يتوقف بسبب إصابة حمدو الهوني.

“20 يذكر ان نجم الترجي التونسي حمدو الهوني غاب عن المباراة الماضية في مصر بسبب حصوله على البطاقة الحمراء امام تنزانيا.

“21 استئناف اللعب الآن، والهوني يخرج لتلقي الاسعافات اللازمة.

“23 منتخب غينيا الإستوائية يواصل الضغط على منتخب ليبيا في هذه اللحظات.

“27⚽جوول – إبان سالفادور يفتتح التسجيل لمنتخب غينيا الإستوائية بتسديدة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء.

“27 قصة الهدف | عرضية أرضية من الجهة اليمنى أبعدها الورفلي لتصل إلى سالفادور الذي مهد الكرة لنفسه وأطلق تصويبة لا تصد ولا ترد ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك الطلحي.

“28 كان يجب على الورفلي إبعاد الكرة بشكل أفضل من ذلك.

“31 سيطرة مطلقة لمنتخب غينيا الإستوائية حتى بعد تسجيل هدف التقدم.

“35 بيدرو أوبيانج يسدد كرة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى بقليل.

“36 المنتخب الليبي ما زال تائه، لم يجد نفسه بعد!

“37 في المباراة السابقة ايضًا خاض منتخب ليبيا الشوط الأول بأسوأ طريقة ممكنة، ليعود في الشوط الثاني ويقدم اداء ممتاز ولولا التراخي في الدقائق الأخيرة لكان الفوز حليفه.

“38 ضربة حرة مباشرة لمنتخب ليبيا من مكان جيد، لعبت بسرعة لتصل إلى سند الورفلي الذي سدد كرة وصلت سهلة في يد الحارس.

“39????بطاقة صفراء على معتصم سابو، وخطأ لصالح غينيا الإستوائية من الجهة اليمنى.

“39????سند الورفلي يتلقى بطاقة صفراء مجانية بعد اعتراضه على قرار حكم المباراة.

“40 سالفادور تولى تنفيذ الضربة الحرة وأرسلها عالية داخل المنطقة ولكن الدفاع أبعدها.

“42 السنوسي يرسل عرضية قابلها سابو بضربة مقصية جانبية علت المرمى بكثير.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب غينيا الإستوائية على ليبيا بهدف مقابل لا شيء.

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