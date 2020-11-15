عادل رامي: أستطيع شراء فيلا في لوس أنجلوس بقمصان ميسي ورونالدو!

أجرى النجم السابق لفريق فالنسيا وإشبيلية “عادل رامي”، مقابلة واسعة النطاق مع RMC Sport حول حياته ومسيرته المهنية.

ويتواجد قلب الدفاع الفرنسي ذو الأصول المغربية حاليًا مع نادي “بوافيستا البرتغالي”، ويبلغ من العمر 34 عامًا في نهاية مسيرته التي شهدت تمثيله للعديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

وقضى رامي فترتين في إسبانيا، حيث أمضى ثلاث سنوات مع فالنسيا واثنتين في الأندلس مع إشبيلية، حرص خلالها قلب الدفاع على تعزيز مجموعة قمصانه أثناء تواجده في الدوري الاسباني مستغلاً تواجد ليو ميسي وكريستانو رونالدو في نفس الدوري.

وقال عادل رامي مازحا: “مع كل القمصان التي أعطاني إياها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كان بإمكاني شراء فيلا في لوس أنجلوس”.

وأضاف: “في المرة الأولى التي واجهت فيها كريستيانو رونالدو، وافق بسهولة. في المرة الثانية، سألته مرة أخرى وأعطاني القميص دون أي مشكلة وأخذته”.

وتابع : “لكن للمرة الثالثة التي سألته عن القميص خلال المباراة، ضحك وسألني كم كان لدي بالفعل من قميص، ومع ذلك، وافق على إعطائه لي”.

وختم رامي: “في النهاية رأيته يغادر غرفة الملابس غاضبًا جدًا ولم أرغب في قول أي شيء له، ثم تواصل معي، وجاء نحوي، وخلع قميصه، وانتظر مني أن أعطيه قميصي وتمنى لي حظًا سعيدًا”.

ولعب رامي بالاضافة إلى فترته في الليجا الإسبانية في فرنسا وإيطاليا وتركيا وروسيا والآن في البرتغال، كما لعب 36 مباراة مع منتخب فرنسا وسجل مرة واحدة وكان أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا.

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