ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بالبرتغالي سيميدو

يواصل ليفربول الإنجليزي البحث عن قلب دفاع لانتدابه في الميركاتو الشتوي المقبل، لتعويض الإصابات العديدة في خطه الخلفي وعلى رأسها فيرجيل فان دايك.

وفي هذا الصدد، ذكرت قناة “سيك نوتيسياس” البرتغالية أن ليفربول مهتم بضم مدافع أولمبياكوس اليوناني، نيلسون سيميدو.

ووفقًا للقناة البرتغالية، فإن ليفربول سيعرض عقدًا مدته خمس سنوات على اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، فيما من المتوقع أن يطلب أولمبياكوس 20 مليون يورو للتخلي عن المدافع البرتغالي.

ولا يعد سيميدو هو الاسم الوحيد الذي ارتبط مؤخرًا بالانضمام إلى ليفربول، إذ أشارت تقارير أخرى إلى إمكانية ضم مدافع شالكه الألماني، أوزان كاباك، أو مدافع برايتون الإنجليزي، بن وايت.

ويعاني ليفربول من إصابات بالجملة في خط دفاعه، إذ تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك لقطع في الرباط الصليبي، كما تعرض جو جوميز لإصابة قوية في الركبة خلال معسكر منتخب إنجلترا، مما ترك يورجن كلوب أمام خيار دفاعي وحيد؛ الكاميروني جويل ماتيب كثير الإصابات بدوره.

من ناحيتها، أكدت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية اهتمام ليفربول بالتعاقد مع سيميدو في الميركاتو الشتوي المقبل، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يعتبر من الأهداف الرئيسية ليورجن كلوب، الذي يُعتبر من أشد المعجبين بقدراته الدفاعية.

ويأتي ذلك رغم اعتبار سيميدو ضمن الشخصيات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة، بسبب دخوله السجن لمدة خمسة أشهر خلال الفترة التي قضاها في إسبانيا بين عامي 2017 و2019، عندما كان لاعبًا لفريق فياريال.

واتهم اللاعب البرتغالي خلال تلك الفترة بارتكاب عدة جرائم مثل، السرقة، الاعتداء، الاختطاف، وحيازة أسلحة نارية.

حيث خضع سيميدو لمحاكمة في نوفمبر 2017، بعد تورطه في مشاجرة بملهى ليلي، وإشهاره سلاحًا ناريًا في وجه شخص لتهديده.

وتم اعتقاله في فبراير 2018 على خلفية اختطافه شخص وتقييده والاعتداء عليه بمساعدة اثنين آخرين، قبل أن يتوجه إلى منزل الضحية للسطو عليه.

وُضع سيميدو على خلفية تلك الحادثة في الحبس الاحتياطي، بعد أن وُجهت إليه تهمة الشروع في القتل؛ وواجه إمكانية قضاء 15 عامًا في السجن.

اعترف سيميدو بالاختطاف والسرقة والاعتداء وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني؛ ليتم تغريمه 46 ألف يورو، ويُمنَع من دخول إسبانيا لمدة سنوات، لكنه خرج بكفالة قدرها 30 ألف يورو من أجل ممارسة كرة القدم مرة أخرى.

وفي صيف 2019، انتقل سيميدو إلى أولمبياكوس اليوناني، بعد منعه من دخول إسبانيا لمدة 8 سنوات.