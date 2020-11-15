خافيير تيباس: علينا تحمل الركود حال رحيل ميسي وراموس، ولم نتأثر بمغادرة رونالدو!

تحدث رئيس رابطة الدوري الاسباني “خافيير تيباس” لصحيفة الماركا الإسبانية عن رحيل ليونيل ميسي المحتمل عن برشلونة وكذا سيرخيو راموس من ريال مدريد.

وبدأ تيباس حديثه بمقارنة مغادرة كريستيانو رونالدو للدوري الاسباني مؤكدًا على أن البطولة لم تتأثر بعد انتقاله إلى يوفنتوس، في حين أن الدوري الإيطالي لم يتحسن كثيرًا أيضًا.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني عن مغادرة النجوم الليجا: “من الواضح أنني لا أريدهم أن يغادروا الدوري الإسباني، ولكن إذا حدث ذلك، فسيتعين علينا جميعًا بذل المزيد من أجل تحمل الركود”.

وعن كرستيانو قال تيباس: “بعد مغادرة كريستيانو رونالدو يمكنني أن أؤكد لكم أنه لم يتغير شيء بالنسبة لنا. بصراحة، لا أعتقد أن الدوري الإيطالي قد تحسن كثيرًا أيضًا، فهم بالكاد لاحظوا وصوله”.

وأعطى خافيير تيباس مثالاً آخر على أن الدوري الاسباني يبقى من أقوى بطولات الدوري في العالم بغض النظر عن النجوم المتواجدين فيه بالتطرق لنجم آخر غادر الليجا وهو نيمار جونيور.

وقال تيباس: “نيمار ذهب إلى باريس سان جيرمان، لكن دوري الدرجة الأولى الفرنسي لا يزال فقط في دوري الدرجة الأولى”.

وأضاف: ” العلامة التجارية في الدوري الإسباني والأندية الكبيرة المشاركة تتفوق على أي لاعب فردي، بغض النظر عن موهبته الفنية”.

..