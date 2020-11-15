شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأول للمجموعات الأولى والثانية من دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت اليوم مبارايات دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة بالقليوبية للمجموعات الاولى والثانية على ملاعب مراكز شباب مدينة قليوب وميت كنانة وشبلنجة ومدينة كفر شكر. وكانت نتائج اللقاءات في المجموعة الاولي كفر طحلة / تصفا «1 / 3» والاصلاح الزراعي / م ش اسنيت «4- 2» وكفر تصفا / شبلنجة «1 / صفر». أما نتائج المجموعة الثانيه منشاة الاهالي / المنزلة «1 / 3» واجهور الكبري / العمار الكبري «2 / 2»، وبهادة / اجهور الصغري «3 / 2». وأقيمت المباريات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد عبدالمؤمن، وكيل المديرية للشباب، وإشراف عام معتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب ومسؤول الدوري عامر حمدي. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم الأول للمجموعات الأولى والثانية من دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.