شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يفوز على الفيوم بثلاثية وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، بقيادة الكابتن أبوالعنين شحاتة، الفوز على الفيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم بملعب الاسيوطي في إطار استعدادات الفريقان للموسم الجديد والمقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر المقبل.

وسجل أهداف جمهورية شبين أكرم عبدربه وصلاح فتحي وطلبه محمد، وكانت هذه المباراة التجربه الودية الأخيرة لجمهورية شبين بمعسكره.