شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن أموتو ينتظم في المران الجماعي للمصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم النيجيري أوستين أموتو، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم، مساء اليوم الأحد، على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ.
وكان اللاعب قد أدى مرانًا منفردًا على هامش مران الأمس نظرًا لوصوله قبل المران بساعات قليلة قادمًا من نيجيريا بعد انتهاء أجازته السنوية.
وظهر اللاعب بمستوى فني وبدني جيد للغاية خلال مران، اليوم، استحق معه إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن على ماهر.
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الوضع في مصر
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اصابات
110,547
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تعافي
100,946
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وفيات
6,442
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