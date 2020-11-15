شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يتحفظ علي أداء لاعبي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل على ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تركيزه على النواحي الخِططية والتكتيكية خلال مران الفريق الذي أقيم، مساء الأحد، على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

وشهدت التقسيمة المصغرة التي اُختتم بها المران العديد من التدخلات الفنية للكابتن على ماهر لتلقين لاعبيه عدد من التعليمات الفنية المتعلقة بالانتشار في الملعب والربط بين الخطوط الثلاثة وكذا التحرك بدون كرة وتكثيف الضغط الهجومي على مرمى المنافس.

وطالب «ماهر» لاعبيه بتنفيذ تعليماته بدقة خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الفريق للمكانة التي تليق به في جدول المسابقة بداية من الموسم الجديد.