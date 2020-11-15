شكرا لقرائتكم خبر عن «بركات» يحتوى أزمة «البدري» مع طارق حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتوى محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، الأزمة التي نشبت بين حسام البدرى المدير الفنى، وطارق حامد لاعب المنتخب، بسبب عدم مشاركة اللاعب من بداية مباراة توجو التي أقيمت مساء أمس الأول «السبت» في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، بعدما حصل على وعد من الجهاز الفنى قبل المباراة، قبل أن يتفاجأ اللاعب بالدفع به كبديل في الدقيقة 83 لعمرو السولية وهو الأمر الذي عمق من غضب اللاعب الذي رفض الموافقة على التبديل قبل أن يتدخل محمد بركات وأقنع اللاعب، وعقب المباراة عقد حسام البدرى جلسة مع اللاعب طالبه بتفهم موقف الجهاز الفنى، ووعده بالمشاركة أساسياً في مباراة توجو المقرر إقامتها غداً «الثلاثاء» في توجو.

وخيب المنتخب الوطنى الأول آمال جماهيره، رغم الفوز على توجو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي ستستضيفها الكاميرون، حيث صبت الجماهير غضبها على الجهاز الفنى واللاعبين بسبب تواضع الأداء والفوز بصعوبة على منتخب توجو وعدم الظهور بصورة طيبة طوال عمر المباراة.

وفشل البدرى في إقناع الجماهير والمتابعين للمنتخب بتقديم أداء قوى خلال المباريات التي خاضها الفراعنة تحت قيادته، بعدما سبق وأن تعادل مع منتخبى كينيا وجزر القمر والفوز بصعوبة على توجو.

وعقب المباراة أكد حسام البدرى رضاه عن الفوز، موضحا أن منافسه يضم عناصر مميزة فنيا، خصوصا أنه يضم محترفين مميزين بدوريات قوية. وأضاف المدير الفنى البدرى أنه واجه كما كبيرا من الأزمات تتعلق بالإصابات والإرهاق وجاهزية بعض اللاعبين. وكشف البدرى أن إصابة محمد صلاح ومحمد فاروق وطاهر محمد ومحمد حمدى من المشاكل التي واجهته، لكنه نجح في التغلب عليها وتوفير البدائل.

كما أكد حسام البدرى أنه احتوى غضب طارق حامد عقب نهاية المباراة، وأكد له أنه لاعب مؤثر ووجوده إضافة للمنتخب وعدم الدفع به أساسيا لا يقلل من إمكانياته ولكن لأسباب فنية بحتة.

وأشاد مدرب المنتخب بمستوى أحمد أبوالفتوح وأحمد سيد زيزو ورمضان صبحى في الدقائق التي لعبها، مؤكدًا أنه ضم 30 لاعبا لمعسكره، لتوقعه حدوث هذا الكم من الإصابات. وأهدى البدرى الفوز لمحمد صلاح المصاب بكورونا متمنيا الشفاء العاجل له وعودته للملاعب سريعًا، مؤكدا أنه تلقى رسالة من نجم ليفربول قبل المباراة، تمنى للمنتخب الفوز خلالها.

من جهة أخرى، أكدت الصحف الإنجليزية أن هناك حالة من الارتياح داخل صفوف ليفربول بعد تواصل مسؤولى النادى مع طبيب المنتخب الوطنى محمد أبوالعلا، ومعرفة تفاصيل الحالة الصحية لمحمد صلاح، نجم الفراعنة والريدز، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضى.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» إن حالة محمد صلاح مستقرة ولا يعانى من أي أعراض، ومن المقرر أن يظل في العزل الصحى بمصر خلال الأسبوع الجارى ثم يعود إلى إنجلترا للانتظام في تدريبات ليفربول استعدادًا للمباريات المقبلة للريدز في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز. وأوضحت صحيفة «ليفربول إيكو»، أن مسؤولى ليفربول تواصلوا مع طبيب المنتخب الوطنى وأكد لهم أن محمد صلاح لا يعانى من أي أعراض بسبب فيروس كورونا، كما أن حالته المعنوية جيدة للغاية.