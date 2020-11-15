شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حازم إمام بفيروس كورونا.. ووالدته توضح حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، بفيروس كورونا، فيما أوضحت والدته حالته الصحية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم».
وتواصل «المصري اليوم»، مع والدة اللاعب، حيث انهمرت في البكاء بعد إعلان إصابة نجلها بفيروس كورونا، متمنية له بالشفاء العاجل.
وأكدت والدة حازم إمام أن حالته حتى الآن مستقرة، وسيخضع للبروتوكول الخاص بالعلاج خلال الساعات القليلة المقبلة.
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