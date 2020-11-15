شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال رسمي لبعثة مصر في توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل السفير المصرى في توجو وسام حسين، بعثة منتخب مصر، التي وصلت منذ قليل العاصمة التوجولية لومى، وذلك استعدادًا لمواجهة توجو، في المباراة التي ستقام بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

وتضم بعثة منتخب مصر، لاعبى المنتخب والجهاز الفنى للفراعنة بجانب جمال محمد على ومحمد فضل، عضوي اللجنة الخماسية.

وسافر محمد فضل بدلًا من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، ورحب السفير المصرى بتوجو ببعثة المنتخب الوطني، وحرص على التواجد معهم منذ لحظة الوصول من أجل تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.