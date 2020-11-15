شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكتفي بمران وحيد في توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، الاكتفاء بمران وحيد في العاصمة التوجولية لومى استعدادًا لمباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ومنح «البدري»، راحة للاعبين من التدريبات اليوم على أن يخوض الفراعنة مرانًا وحيدًا، الاثنين، استعدادًا للمباراة.

وكان لاعبو المنتخب البدلاء والذين شاركوا في أجزاء قليلة من المباراة أدوا مرانًا بدنيًا في الملعب عقب مباراة توجو أمس.

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا ومهمًا على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.