شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يرصد مكافأة خاصة للاعبين في حال الفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة نادي الزمالك 10 ملايين جنيه كمكافآت خاصة لتحفيز لاعبي الأبيض للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وحصل اللاعبون على وعد من مجلس إدارة القلعة البيضاء بالحصول على مكافآت استثنائية في حالة الفوز على الأهلي والتتويج باللقب الأفريقي. وسيلتقي الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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