شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا بعد فوز جزر القمر على كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب جزر القمر الفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية بالكاميرون شتاء 2022.

وبهذه النتيجة رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 8 نقاط، ليعود إلى صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار مواجهة مصر أمام توجو، الثلاثاء القادم.

وأصبح ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الافريقية بعد فوز جزر القمر على كينيا، كالتالى:

1- جزر القمر على قمة المجموعة برصيد 8 نقاط من أربعة مباريات

2- مصر في المركز الثانى برصيد 5 نقاط من ثلاثة مباريات

3- كينيا في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط من أربعة مياريات

4- توجو في المركز الأخير برصيد نقطة من ثلاثة مباريات