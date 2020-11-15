شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يجرى مسحة كورونا فى فندق الإقامة استعدادًا لتوجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمسحة كورونا في فندق الإقامة بمجرد وصول البعثة إلى توجو استعداد لخوض مباراة توجو على ملعب كجيه بعد غد، الثلاثاء، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية المقبلة التي تستضيفها الكاميرون، حيث خضعت البعثة بمجرد الوصول لتوجو لمسحة للكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التي خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو والتي فاز بها فريقنا الوطني بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان على سلامة الجميع.