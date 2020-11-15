الوداد المغربي يتعاقد مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد فريق الوداد البيضاوي المغربي مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، للإشراف على تدريبات الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.
وذكر موقع «360 سبور» المغربي أن المدرب التونسي سيقود النادي الأحمر لمدة موسم قابل للتجديد، خلقا للأرجنتيني ميجيل جاموندي، الذي أشرف على تدريب الوداد بعد إقالة الإسباني كارلوس جاريدو.
وحل البنزرتي أمس السبت بمدينة الدار البيضاء للتفاوض مع إدارة النادي الأحمر قبل يوقع على عقده رسميا مع الوداد الرياضي.
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