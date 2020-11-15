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السنغال أول المتأهلين لأمم أفريقيا 2021

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، التي سوف تستضيفها الكاميرون، كأول المنتخبات المتأهلة، بعد فوزه الصعب، الذي حققه على مضيفه منتخب غينيا بيساو، بنتيجة 1 – 0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «24 دي سبتمبر»، ضمن منافسات الجولة الرابعة، عن المجموعة التاسعة، من التصفيات.

سجل النجم ساديو مانى، مهاجم فريق الإنجليزي، هدف فوز منتخب السنغال في الدقيقة 82 من زمن اللقاء، من تسديدة زاحفة، خدعت حارس منتخب غينيا بيساو.

بهذه النتيجة رفع منتخب السنغال رصيد للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة، ليضمن تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021، التي سوف تقام في الكاميرون، في شتاء 2022، بعد تأجيلها بسبب تفشي ، بينما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو، عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

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