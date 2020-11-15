شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلق اليوم، الأحد، معسكر إعداد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بأحد الفنادق الكبرى، حيث حرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا على انطلاق معسكر الإعداد في الوقت الحالى ولمدة تقرب من 10 أيام، من أجل إعداد اللاعبين وتجهيزهم للموسم الكروى الجديد الذي سينطلق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز أن يبدأ المعكسر بتقسيم التدريبات على فترتين «صباحًا ومساءً» من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتعويض فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب الانتهاء من مواجهة نهضة بركان في نهائى الكونفدرالية الأفريقية.