هولندا تسقط البوسنة والهرسك وتركيا تغلب روسيا وفوز ويلز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

تغلب المنتخب الهولندي على ضيفه ​البوسنة والهرسك​ 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية.



إفتتح جيورجينو فاينالدوم التسجيل للطواحين بعد مرور 6 دقائق على إنطلاقة اللقاء وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث ل​هولندا​ (55) قبل أن يقلص اسماعيل بريفلجاك الفارق في الدقيقة 63.

وفي مباراة ثانية على استاد كارديف سيتي فاز المنتخب الويلزي على ضيفه الايرلندي بهدف للاشيء سجله ديفيد بروكس.

​​​​​​ وفي باقي المباريات فازت ​روسيا​ البيضاء على ليتوانيا 2-0، والبانيا على ​كازاخستان​ 3-1، و​تركيا​ على روسيا 3-2، فيما خسرت بلغاريا أمام فنلندا 1-2 وجورجيا أمام ​أرمينيا​ 1-2.