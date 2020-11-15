هولندا تسقط البوسنة والهرسك وتركيا تغلب روسيا وفوز ويلز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
تغلب المنتخب الهولندي على ضيفه البوسنة والهرسك 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية.
إفتتح جيورجينو فاينالدوم التسجيل للطواحين بعد مرور 6 دقائق على إنطلاقة اللقاء وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.
وفي الشوط الثاني سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث لهولندا (55) قبل أن يقلص اسماعيل بريفلجاك الفارق في الدقيقة 63.
وفي مباراة ثانية على استاد كارديف سيتي فاز المنتخب الويلزي على ضيفه الايرلندي بهدف للاشيء سجله ديفيد بروكس.
وفي باقي المباريات فازت روسيا البيضاء على ليتوانيا 2-0، والبانيا على كازاخستان 3-1، وتركيا على روسيا 3-2، فيما خسرت بلغاريا أمام فنلندا 1-2 وجورجيا أمام أرمينيا 1-2.
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