شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعترض على اختيار موسيماني كأفضل مدير فني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترض خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق على اختيار بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلى كأفضل مدرب.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" مع احترامي و تقديري له كمدرب لكن علي اي اساس من حصل علي الدوري هو فايلر و كارتيرون حصل علي السوبر المصري و الافريقي و هذا المدرب موسيماني جاء الي مصر من شهر و نصف تقريبا فكيف يحصل علي افضل مدير فني و هنا السؤال مع كل الاحترام للمسابقات التنافسية هل هذا منطق و ما هي معايير الاختيار حتي يكون هناك اختيار سليم".

أخطر مسئولو الزمالك، محمد أشرف روقة، لاعب الأبيض المُنتهى إعارته لنادى طلائع الجيش، بالانتظام فى مران الفريق المقرر له غدًا الإثنين، فى إطار التمهيد لعودته من جديد لقلعة ميت عقبة، بعد انتهاء إعارته لنادى الطلائع، حيث يبحث مسئولو الأبيض تدعيم مركز الوسط فى الموسم الجديد، ويُعد روقة أحد العناصر التى تألقت مع الفريق قبل خروجه على سبيل الإعارة لنادى إنبى ومن بعده طلائع الجيش، قبل أن يتم إخطاره بالعودة من جديد لقلعة ميت عقبة بداية من تدريبات الغد.

من جانبه، أكد محمد أشرف روقة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن امنياته تحققت بالعودة مرة أخرى لنادى الزمالك، مشددًا على أنه سيبذل قصارى جهده ليكون على قدر المسئولية وثقة إدارة النادى والجهاز الفنى للأبيض، به، وسيقاتل من أجل الاستمرار داخل القلعة البيضاء.