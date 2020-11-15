شكرا لقرائتكم موسيماني يطلب تقريرا عن محمد هاني لمعرفة مصيره من نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تقريراً من طبيب الفريق الدكتور خالد محمود عن محمد هاني ظهير أيمن المارد الأحمر بعد إصابته بجزع في الركبة خلال تواجده مع المنتخب الوطني الأول في مباراة توجو أمس ، الجمعة، بإستاد القاهرة في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2022) والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف وهي الإصابة التى جعلت جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري يستبعد اللاعب من مباراة العودة أمام توجو بعد غد الثلاثاء بتوجو.

ويخضع محمد هاني لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الركبة ، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن اللاعب سيتواجد بعد غدا الثلاثاء في الأهلي من أجل الخضوع لفحص طبي على ان يحدد الجهاز الطبي للفريق موعد عودته للتدريبات.

ويخشى الأهلي من طول مدة غياب محمد هاني عن الملاعب ما يُهدد مشاركته في مباراة الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري بإستاد القاهرة.