الامارات | بالفيديو: هدف خيالي من دوري الدرجة الرابعة في البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: هدف خيالي من دوري الدرجة الرابعة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقل جمهور كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهدف من دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم في البرازيل، أثار دهشة المراقبين للمهارات الفردية العالية التي امتلكها اللاعبون على الرغم من خوضهم المباراة في بطولة متدنية التصنيف.. وتالياً فيديو الهدف: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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