شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يجهز الإسماعيلي للبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، برنامج إعداد لتجهيز الفريق للبطولة العربية.
ويلتقي الإسماعيلي مع السكة الحديد، الاثنين، استعدادًا للبطولة العربية، حال استكمالها.
وطلب «ريكاردو» من الجهاز الإداري، تجهيز مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإعداد الذي يخوضه اللاعبين.
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