شكرا لقرائتكم خبر عن مران منفرد لإيزي إبمكا عقب عودته من نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع النيجيري إيزي إيميكا، لاعب النادي المصري البورسعيديـ، لمرانُ منفرد مع الكابتن مدحت مختار، أخصائي التأهيل بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على هامش الحصة التدريبية للفريق، والتي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

وكان اللاعب قد وصل إلى شرم الشيخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قادمًا من نيجيريا حيث كان يقضي أجازته السنوية والتي استمرت لنحو أسبوعين، وفور انتهاء مرانه المنفرد خضع اللاعب كذلك لتدريبات التأهيل والاستشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، فيما سينتظم اللاعب في المران الجماعي للفريق اعتبارًا من غدٍ الاثنين.