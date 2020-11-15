شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للزمالك يضع برنامجًا خاصًا لعبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا خاصًا لعبدالله جمعة، الظهير الأيسر، للفريق خلال المران اليوم ركز على الناحية البدنية.
وأشرف مدحت عبدالهادي، المدرب العام، على البرنامج المحدد للاعب لتجهيزه للمرحلة القادمة.
ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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الوضع في مصر
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اصابات
110,547
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تعافي
100,946
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وفيات
6,442
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