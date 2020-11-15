شكرا لقرائتكم خبر عن في سرية شديدة.. محمد صلاح يصل الجونة وينتظر نتيجة المسحة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وسط تكتم وسرية شديدة من مسؤولي أمن منتجع الجونة بالغردقة، وصل اللاعب الدولى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، إلى منتجع الجونة لقضاء فترة العزل الصحي داخل أحد الفنادق، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي وذلك بعد التشاور مع المسؤولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.
ورفض مسؤولو منتجع الجونة تحديد اسم فندق الإقامة ومدة الإقامة، فيما كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مسؤولي الصحة بالبحر الأحمر بمتابعة حالة اللاعب محمد صلاح واخذ العينة الثالثة لفحصها وبيان استمرار إصابة اللاعب وإيجابية العينة من عدمها.
كان شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، قد أعلن في تصريحات صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة في أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.
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