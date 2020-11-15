شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الـ 48 من الدورة الرياضية للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت النسخة الثامنة والاربعون من الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية (دورة الشهيد الرفاعي) والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بدأ حفل افتتاح الدورة، الذي أقيم بمقر الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة، بطابور عرض لفرق الجامعات المشاركة في الدورة ثم عزف السلام الجمهوري، ثم كلمة الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية، وبعدها أعطى كل من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، السكرتير العام للاتحاد اشارة بدىء الدورة. وشهدت منافسات اليوم الأول للدورة انطلاق بطولتي الدارتس والقوس والسهم بحضور رئيسي اتحادي القوس والسهم الدكتور علاء جبر والدارتس اللواء يحيى عبدالقادر. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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