شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يواصل التأهيل تحت إشراف «المطراوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض يوسف أوباما، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وذلك تحت إشراف د. عمرو مطراوي أخصائي التأهيل.
ويرغب الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في التأكد من جاهزية «أوباما» قبل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية مع اللاعبين.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة دور الـ 8 بكأس مصر أمام نادي مصر ونهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الحالي.
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