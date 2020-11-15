شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وضع تدريبات قوية وشاقة لرباعي حراسة المرمى في المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشارك الحراس الأربعة بالتدريبات وهم محمد عواد ومحمد كامل ومحمد قنديل وأحمد نادر السيد وركز على التسديد بالإضافة لتدريبات خاصة لزيادة سرعة رد الفعل للحراس.

ويستعد الفريق للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أمام نادي مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٧ نوفمبر الجاري