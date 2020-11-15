شكرا لقرائتكم خبر عن حركة ترقيات لقيادات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، حركة محدوده للترقيات لقيادات مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فقرر تكليف حسن إبراهيم الدسوقي, مديرًا عامًا للمكتب الفني بمديرية الشباب والرياضة، ومحمود سليمان مناع مديرًا عامًا لإدارة شباب مطوبس، وهاني عبدالغني إبراهيم, مديرًا عامًا لإدارة شباب سيدي سالم. الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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