شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماتيوس: بايرن ميونيخ مهتم بلاعب سالزبورغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020 كشف اللاعب السابق لوثار ​ماتيوس​ أن نادي ​بايرن ميونيخ​ مهتم بلاعب ريد بول سالزبورغ دومينيك سوبوسلاي، وهو لاعب وصفه بأنه "جوهرة" تتم مقارنته مع المجري العظيم فيرينك بوشكاش.

وقال ماتيوس: "إنه جوهرة. إنه مثل كاي هافيرتز. يمكن أن ينتقل إلى لايبزيغ في شهر كانون الثاني، لكنني مقتنع بأن كل نادٍ كبير في أوروبا لديه اسمه في قائمته، بما في ذلك بايرن ميونيخ". وأضاف الدولي الألماني السابق: "في المجر، تمت مقارنة سوبوسلاي بالفعل بالعظيم فيرينك بوشكاش Ferenc Puskas".

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