كلوب: هذه لحظة حزينة للغاية لجميع المرتبطين بنادي ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

ودّع مدرب ​ليفربول​، ​يورغن كلوب​ أسطورة النادي السابق، ​راي كليمينس​ الذي وافته المنية عن 72 عاماً بعد صراع مع المرض برسالة مؤثرة.



وأشار كلوب، في بيان: "هذه لحظة حزينة للغاية لجميع المرتبطين بنادي ليفربول ونحن، بصفتنا الفريق الحالي والإدارة، نرسل كل حبنا لعائلة كليمينس".

وأضاف: "يجب ألا ننسى أبداً أن اللاعبين العظماء هم من يصنعون فرقاً وأندية رائعة، ما عليك سوى الاستماع إلى أساطير ليفربول من عصر كليمينس لإدراك أهميته، هو يُعد أحد الأسباب التي جعلت نادينا مميزاً طوال هذه السنوات".

وتابع: " كان أحد أحجار الأساس التي بني عليها الكثير من نجاح هذا النادي، شعورنا في هذه اللحظة هو بالطبع حزن ساحق، لكنه تقدير أيضاً له".

وختم كلوب: "سيتذكر جمهورنا بشغف لاعباً غير عادي وشخصاً رائعاً ساهم كثيراً في نادي ليفربول لكرة القدم، أفكارنا وصلواتنا لأحبابه".