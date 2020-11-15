رانكنيك: بإمكان اوباميكانو تحقيق النجاح مع بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020

أعرب مدرب ​لايبزيغ​ السابق رالف رانكنيك اعتقاده بأن اللاعب دايوت ​أوباميكانو​ سيكون ناجحًا في ​بايرن ميونيخ​ بحال انتقاله.



وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيتفوق في بافاريا، قال رانكنيك: "لماذا لا؟ بايرن يعرف هذا اللاعب جيدًا، يمكنك افتراض ذلك. جسديًا، رأى بايرن ميونيخ ذلك في المبارزات المباشرة. لكنه سيتعلم بالتأكيد في السنوات القليلة المقبلة”.

وأضاف: "لقد تعرفت على أوباميكانو وعائلته على مدار سنوات عديدة. فهم لا يتخذون فقط القرارات التي تبدو جيدة لهم فيما يتعلق بصورته، بل يتخذون أيضًا قرارات بناءً على الشعور بما هو أفضل للاعب نفسه".