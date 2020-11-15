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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رانكنيك: بإمكان اوباميكانو تحقيق النجاح مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 نوفمبر 2020
أعرب مدرب لايبزيغ السابق رالف رانكنيك اعتقاده بأن اللاعب دايوت أوباميكانو سيكون ناجحًا في بايرن ميونيخ بحال انتقاله.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه سيتفوق في بافاريا، قال رانكنيك: "لماذا لا؟ بايرن يعرف هذا اللاعب جيدًا، يمكنك افتراض ذلك. جسديًا، رأى بايرن ميونيخ ذلك في المبارزات المباشرة. لكنه سيتعلم بالتأكيد في السنوات القليلة المقبلة”.
وأضاف: "لقد تعرفت على أوباميكانو وعائلته على مدار سنوات عديدة. فهم لا يتخذون فقط القرارات التي تبدو جيدة لهم فيما يتعلق بصورته، بل يتخذون أيضًا قرارات بناءً على الشعور بما هو أفضل للاعب نفسه".
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